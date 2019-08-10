محافظة القاهرة: ضبط 37 طن لحوم فاسدة قبل عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط 37 طن لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيداً لبيعها للمواطنين خلال عيد الأضحى، وذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع أجهزة المحافظة ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والتي أسفرت عن ضبط 7,355 طن لحوم منتهية الصالحية بمنطقة التجمع الأول.

وأضاف البيان، أنه جرى ضبط 660كجم من الدجاج لغرض البيع منتهى الصالحية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتم التحفظ عليهم، وضبط 1,530طن لحوم منتهية الصلاحية و770 كجم من الكبدة بمطعم كبابجي بمنطقة باب الشعرية.

كما تم ضبط 11 طن لحوم منتهية الصالحية بمنطقة باب اللوق وضبط 8 طن آخرين من اللحوم الفاسدة في الأسواق الموجودة خلف المجزر الآلي، وضبط 3,25 طن لحم غير مدون عليها بيان الصلاحية بسوبر ماركت بالتجمع الخامس، ومصادرة المعدات وإعدام اللحوم الفاسدة حرصاً على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري ومنع تداول السلع الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى. بحسب البيان.​