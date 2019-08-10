الأوقاف: بدء ذبح لحوم الأضاحي غدا.. والتوزيع على الأسر الفقيرة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مرحلة ذبح لحوم الأضاحي تبدأ غدا الأحد، عقب صلاة عيد الأضحى مباشرة، وتستمر حتى عصر رابع أيام العيد، بعد وصول رؤوس الماشية إلى مجزر أسوان.
وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أن مرحلة تجميد لحوم الأضاحي تبدأ الخميس المقبل، على أن يتم التوزيع يوم الجمعة، وسيتم البدء بمحافظات القاهرة الكبرى، بواقع 10 طن يوميا.
وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن حصيلة المبالغ الناتجة من بيع صكوك الأضاحي بلغت حتى أمس 76 مليون جنيه، وتم التعاقد على ستة آلاف رأس ماشية، توزع على مليون أسرة أولى بالرعاية، طبقا لقاعدة البيانات المتواجدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
ولفت طايع إلى أن القائمين على مشروع صكوك الأضاحي لا يتقاضوا أي مكافآت من التبرعات، وإنما من الموارد الذاتية الخاصة بالوزارة.
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