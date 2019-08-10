ضبط 155 طربة حشيش وإستروكس بحوزة 33 متهما بالمحافظات- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات، حملات أمنية بالمحافظات لضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة. أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (المنوفية، مطروح، البحيرة، القاهرة، القليوبية، الإسماعيلية، الإسكندرية، السويس، الدقهلية، بورسعيد، المنيا، قنا، الشرقية) وقطاع الأمن العام عن ضبط 147 طربة حشيش و8 كيلو إستروكس بحوزة 33 متهما بالمحافظات تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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