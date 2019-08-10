استولوا على نصف مليون جنيه.. إحالة 3 موظفين بـ"مصر للطيران" للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

كشفت التحقيقات أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول فني أمن والثاني مراقب أمن والثالث فني تشغيل بشركة مصر للطيران للشحن الجوي التابعة للشركة القابضة مصر للطيران، استولوا بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد جهة عملهم، وهو مشمول الطردين محل بوليصة الوارد (أدوية) والمقدر قيمتها بمبلغ 500 ألف جنيه وكان ذلك حيلة بأن قاموا بنقل مشمول الطردين إلى مخزن الصادر محل عملهما بداعي إعادة تصديره بناءً على رغبة الشركة المستوردة على خلاف الحقيقة، مما سهل لهم نقله لمنطقة المهبط خارج الدائرة الجمركية وانتزاعه لأنفسهم دون وجه حق.

وأضافت التحقيقات أن الجريمة سالفة الذكر ارتبطت بجريمتي التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأنه في ذات الزمان والمكان ارتكب المتهم الرابع تزويرا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها بنك المصرف المتحد.

وأقر المتهم الرابع باصطناعه للتفويض وطلب إعادة التصدير المنسوب صدورهما عن شركة جولف للاستيراد والتصدير ومهرهما بخاتم مقلد منسوب لبنك المصرف المتحد وتوقيعات موظفيه واستعماله لهما عن طريق التقدم بهما لإدارة المنافسات المركزي وإنهاء إجراءات إعادة تصدير المشمول محل الاستيلاء حتى تمام نقله لمخزون الصادر وتسليم مستنداته للمتهم الأول نفاذا لاتفاقهما بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك، وحصل مقابل ذلك على 4 آلاف جنيه.