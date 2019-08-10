أخبار مصر | تعرف على أبرز القطع المنقولة اليوم من متحف التحرير للمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز القطع المنقولة اليوم من متحف التحرير للمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن 6 قطع أثرية ضخمة وصلت للمتحف قادمة من المتحف.

وكشف عباس، عن أبرز تلك القطع والتي تضم تمثالًا من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني في هيئة ألو الهول، يصل وزنه إلى حوالي ستة طن وعمود للملك إمنمحات الثالث من الجرانيت بطول حوالي ه أمتار.

وأشار إلى أن هذه القطع سوف تثري العرض علي الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير وذلك طبقًا لسيناريو العرض الموضوع.

يذكر أن وزارة الآثار كانت قد أعلنت في بيان لها ظهر اليوم عن وصل 6 قطع أثرية ضخمة من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير، والتي سيتم ترميمها تمهيدًا لعرضها على الدرج العظيم في المتحف الكبير.