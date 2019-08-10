أخبار مصر | نقل عدد من القطع الأثرية الضخمة من متحف التحرير للمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل عدد من القطع الأثرية الضخمة من متحف التحرير للمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري الكبير، عددًا من القطع الأثرية الضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير وذلك لترميمها تمهيدًا لعرضها بالدرج العظيم عند افتتاح المتحف عام 2020.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الآثار منذ قليل حيث أفاد البيان أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة.

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وأوضح الدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن قبل عملية النقل تم عمل تقرير حالة لكل قطعة منفصلة علي حدة لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة.

كما قام فريق المرممين من وزارة الآثار بأعمال التنظيف الميكانيكي للقطع قبل التغليف، مؤكدًا على أن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية الثقيلة تمت يوم الجمعة ابتداء من الساعة السادسة صباحًا في حضور مدير عام وأمناء المتحف المصري بالتحرير وشرطة السياحة والآثار بالمتحف وذلك حرصًا على عدم إعائقة حركة الزيارة داخله.

وأضاف زيدان أنه بعد وصول القطع الي المتحف المصري الكبير سوف يبدأ فريق العمل من مرممي مركز الترميم في أعمال ترميمها لكي تكون جاهزة للعرض علي الدرج العظيم عند افتتاح المتحف الكبير.