مصر | 12 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بتكوين عصابة دولية لتجارة المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بتكوين عصابة دولية لتجارة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس محاكمة 9 متهمين بتشكيل عصابة دولية، لتصنيع المواد المخدرة واقراص مخدرالكابتجون ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها حيازة 3 طن حشسش و450 كيلو اقراص مخدر الكابتجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار وحيازة أجهزة اتصالات الثريا .. للنطق بالحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل.

يصدر الحكم المستشار مدبولى كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم بسكرتارية وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي مغربى الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

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كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.

وأسندت النيابة العامه للمتهمين عدة تهم منها جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص ويغير الأحوال المصرح بها قانونا ، بالاضاقة لانتاج واستخراج جوهر الحشيش والشروع فى إنتاج ةأستخراج مخدر المفبتامين بدون نرخيص ، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.

واستصدرت الأدارة العامه بمكافحة المخدرات إذنا من مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبط المتهمين والمواد المخدرة وتم تنفيذ الأذن وضبط المتهمين والمواد المخدرة بمعرفة 22 ضابط بالآدارة العامه لمكافحة المخدرات ، واسفرت الضبط على العثور من مادة الحشيش المخدر تزن قرابة 3 طن و200 كيلو جرام ، كما تم ضبط معدات والالات مصنع المواد المخدرة بمنطقة الكريمات بمنطقة أطفيح على حدود بنى سويف .

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع غن المتهمين بعد أن أستجابت إلى طلبات الدفاع وسماع جميع الشهود وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 12 سبتمبر .