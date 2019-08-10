مصر | بمناسبة "وقفة عرفات".. مد أجل النطق بالحكم على قيادات الجماعة الإرهابية بـ"اقتحام الحدود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة "وقفة عرفات".. مد أجل النطق بالحكم على قيادات الجماعة الإرهابية بـ"اقتحام الحدود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، مد أجل النطق بالحكم في جلسة إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية " على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي " متوفى " ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين من عناصر حسب الله البناني وحركة حماس الفلسطينية تأجيلا إداريا بمناسبة العطلة الرسمية لوقفة عيد الأضحى المبارك، وسوف يتم تحديد موعد اخر للنطق بالحكم بعد الأجازات الرسمية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبسكرتارية حمدي الشناوي.

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وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد ان إستجابت لطلباتهم وسماع جميع شهود الاثبات والنفى وحجزتها للحكم بالقرار المتقدم.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.