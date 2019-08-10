شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: البعثة الطبية تتابع المرضى بالمستشفيات وتقدم خدماتها للحجاج بـ«عرفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن البعثة الطبية للحج تتابع الحالة الصحية للمرضى المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات، اليوم، لأداء مناسك الحج، مشيرا إلى أن البعثة الطبية تقدم خدماتها للحجاج المصريين بمخيمات عرفات.

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وأشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي، المشرف على البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددها 3 مستشفيات، كما تم التنسيق مع ذات المستشفيات لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضي والبالغ عددهم 35 حالة، لافتا إلى أن البعثة الطبية تتابع اليوم على مدار الساعة حالات المرضى للتأكد من تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضح قنديل أن البعثة الطبية قامت، اليوم، بوضع عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين بعرفات، بها كل الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن تكوين فرق طبية متحركة بين المخيمات لإغاثة أي من الحجاج المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم، خاصة في الحالات الطارئة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن الفرق الوقائية بالبعثة جابت، اليوم، مخيمات المصريين بعرفات، حيث قامت بإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج لرفع وعيهم الصحي، ولتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المُعدية، فيما تم توزيع «الماسكات» على ضيوف الرحمن.