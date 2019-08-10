شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات أمنية وطوارئ بالمستشفيات في الإسكندرية استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خاصة على صعيد الأمن والصحة.

وأصدر أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، توجيهات لإدارة البحث الجنائي ومأموري الأقسام بتشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية والنظامية على المساجد ودور العبادة والساحات والميادين المكشوفة التي تم تخصيصها لأداء صلاة العيد بها وعددها 584 ساحة لمنع كل ما يمكن أن يخل بالأمن وسلامة المصلين، بالإضافة إلى تكثيف المرورات الدورية بالمتنزهات العامة لضبط كل ما يخالف الآداب العامة وجرائم السرقات والنشل والنصب والمشاجرات.

وأصدر «الجندى» توجيهات صارمة إلى شرطة التموين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمذابح لضبط التجار المخالفين وضبط جرائم الغش التجاري في السلع الغذائية التي يقبل المواطنون على شرائها خلال عيد الأضحى، خاصة اللحوم البلدية والمستوردة، بالإضافة إلى تكثيف المرور والحملات لضبط المحلات المروجة للألعاب النارية التي تسبب إزعاجا للمواطنين، وأمر بتكثيف المرورات الدورية لضبط أي اعتداء على المرافق العامة وإزالة إشغالات الطرق والأرصفة التي تعوق حركة المارة، بالإضافة إلى ضبط الباعة المخالفين.

وأصدر تعليمات لإدارة المرور بتوزيع الخدمات المرورية على الميادين والتقاطعات المهمة وأمام المولات والمتنزهات التي يتردد المواطنون عليها لتحقيق السيولة المرورية في جميع أنحاء المدينة ومواجهة أي أختناقات مرورية أو حوادث للسيارات.

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وأكد مدير الأمن أهمية دور كل من شرطة النجدة وإدارة الحماية المدنية من خلال الالتزام باليقظة والجدية في تلقي البلاغات حال ورودها وسرعة الانتقال إلى أماكن الحوادث والتنسيق بين مختلف جهات المديرية لضمان فورية المواجهة والتصدي.

وتم التنسيق مع أجهزة الشرطة المختلفة بالإسكندرية لتأمين حركة السياحة بمناسبة تردد أعداد كثيفة من الزائرين على المدينة والتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية (مرفق الإسعاف- مرفق المياه- شركة الكهرباء) لتوفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وبالنسبة للصحة، قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن «المديرية» أعدت خطة لاستقبال عيد الأضحى تتضمن الدفع بعدد إضافى من الأطباء في المستشفيات التي تعاني من العجز، كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف المجهزة طبيًا، مشيرًا إلى أن هناك فرق تابعة للمديرية تقوم بالانتشار السريع في حالات الحوادث المفاجئة، كما تم توفير العلاج اللازم داخل كل المستشفيات.

وصرح "عثمان" بأنه سيتم تطبيق خطة الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة للمديرية والتى تشمل مضاعفة أطقم الطوارئ من أطباء وتمريض وفنيين والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية، لمساعدة أى مستشفى تتعرض لضغط غير معتاد وتحتاج قوى بشرية إضافية أو تخصصات نادرة، كما أكد «عثمان» تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار اليوم مع التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ بالمديرية.

وعن الإجراءات الوقائية المتبعة خلال أيام العيد، قال وكيل وزارة الصحة إنه تم التشديد على مراقبى الأغذية بتكثيف المرور على أماكن بيع اللحوم الطازجة والمجمدة وأخذ عينات لتحليلها والتأكد من صلاحيتها وضمان عدم تسرب أي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى استغلالًا لارتفاع الطلب عليها والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى لمراقبة المجازر والأماكن المخصصة لذبح الأضاحي.