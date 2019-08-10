شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطة معالجة صرف صحي بـ3 قرى في القليوبية خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه سيتم تشغيل محطة معالجة صرف صحي بقرى بتمدة والإبيارى والعكرشة، خلال أقل من شهرين، مشيرا إلى أنه تم التنسيق وإنهاء جميع المعوقات التي كانت تعترض التشغيل وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم، بحضور المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك لدفع العمل لتشغيل المحطة خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من كل التصاريح اللازمة طبقا للقوانين المنظمة بالتشغيل، كما تعهدت شركة المياه والصرف الصحي بإنهاء دراسة الأثر البيئي الخاصة بمحطتي العكرشة وبتمدة وموافاة محافظة القليوبية بها، للرد على اللجنة العليا للمياه.

كما تم تكليف مديرية الصحة بمتابعة إجراءات سحب عينات من السيب النهائي للمحطات الثلاث خلال فترة التجارب.