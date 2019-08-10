شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس أول أيام العيد حار رطب.. والقاهرة 38 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أن يستمر الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيفًا ليلًا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون كالتالي: القاهرة «27- 38»، الإسكندرية «21- 32»، قنا «25- 40»، الأقصر «26- 41»، أسوان «27- 42».