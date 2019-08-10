شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إجمالي الحجاج بمكة المكرمة 2.5 مليون حاج حتى صباح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج، حتى صباح السبت، بلغ مليونين و487 ألفًا و160 حاجًا.

وأوضحت الهيئة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن عدد حجاج الخارج بلغ مليونًا و855 ألفًا و27 حاجًا، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 632 ألفًا و133 حاجًا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكافة التفاصيل مساء اليوم.