ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و54 حالة قيادة تحت تأثير المخدر بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال 24ساعة عن ضبط الآتي:- في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة. وتمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (5156) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2073) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. Advertisements وجهت الإدارة العامة للمرور في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (54) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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