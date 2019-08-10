ضبط 4 تشكيلات عصابية و 69 قطعة سلاح ناري خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة في ضبط 69 قطعة سلاح ناري، 165 قضية مواد مخدرة، 29402 مخالفة مرورية، 1522 مخالفة مرافق، وتنفيذ 62129 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 69 قطعة سلاح ناري بحوزة 62 متهم، "8 بنادق آلية، 13 بندقية خرطوش، 3طبنجات، 45 فرد محلي، 319 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة، 207 قطعة سلاح أبيض".

ونجحت الحملات في تنفيذ "62129" حكم قضائي متنوع، "188 حكم جناية، "18405"حكم حبس جزئي، "3925" حكم حبس مستأنف، "31897"حكم غرامة، "7714" حكم مخالفة .

Advertisements

وأسفرت الحملات عن ضبط 165 قضية مخدرات، بحوزة 173 متهم، ضُبط خلالها "كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,605 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 7,225 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,224 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 220 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 155 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت8,525 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 120 جرام،2935 قرص مخدر.

وضُبط في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، تم ضبط 41 متهم مطلوب ضبطهم، وإحضارهم في قضايا مختلفة، 5 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 16 متهم ارتكبوا 16 حادث متنوع، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 11 متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 356 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة (سيارتين - 9 دراجات نارية) مبلغ بسرقتها، وفحص 106 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية 13 منهم ، وضبط 29402 مخالفة مرورية متنوعة، 1522 مخالفة مرافق متنوعة، 75 قضية بيئة، وضبط 20 قضية مصنفات متنوعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.