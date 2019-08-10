ضبط هارب من 20 سنة سجن و2 مليون جنيه غرامات بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، القبض على مقاول هارب من التنفيذ عليه في 20 حكم حبس.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ("مقاول " سن 44 - مقيم بدائرة القسم) ، والمطلوب التنفيذ عليه في (20) حكم حبس جزئي ومستأنف "مباني ، سرقة تيار كهربائي ، سرقة مياه ، تبديد" بإجمالي عقوبات بلغت 19 سنه حبس ، وغرامة مالية مستحقة بلغت قيمتها (2,000,000 اثنين مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.