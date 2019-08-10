إحالة مسئول بـ"الأبنية التعليمية" للجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع 300 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة مسئول الشئون الإدارية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات الكسب غير المشروع التي باشرها المستشار مؤمن سالمان، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أنه في غضون عام 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب وموظفا عاما كاتب شئون إدارية أول على الدرجة المالية الأولى الهيئة العامة للأبنية التعليمية حصل لنفسه على كسب غير مشروع يقدر بـ300 ألف جنيه بسبب استغلال وظيفته بسلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استولى على المبالغ النقدية المملوكة لهيئة الأبنية التعليمية وفروعها والمتعين سدادها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مقابل الإجازات الخاصة التي حصل عليها كل منهم، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بواقعة مزورة وهي التيسير عليهم وكونه يتحمل بدلا منهم مشقة التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة نصر وسداد مبالغ التأمينات المستحقة عليهم، وزعم اختصاصه بهذا العمل على خلاف الحقيقة فسلموه الأموال بناء على ذلك الاحتيال.

كام ارتكب المتهم تزويرا في محررات رسمية عبارة عن إيصالات مسددة منسوبة لخزينة صندوق التأمينات الاجتماعية لستر استيلائه على المبالغ سالفة البيان.