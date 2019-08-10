ضبط مسجل خطر احتجز طالبًا داخل شقته بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ألقت مباحث قسم الشرابية القبض على مسجل خطر لقيامه باحتجاز مواطن والتعدي عليه.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام "مسجل خطر" باحتجاز أحد الأشخاص داخل عقار بدائرة القسم.

ودلت التحريات وجمع المعلومات اللازمة صحة الواقعة، واستهداف العقار المُشار إليه أمكن ضبط مسجل خطر، وبصحبته المجني عليه (طالب) مكبل اليدين ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

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واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، نظرًا لقيام المجني عليه بسرقة هاتفه المحمول فاستدرجه إلى الشقة سكنه وتعدى عليه بالضرب لإجباره على ردّ الهاتف.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن المجني عليه اعترف أمام رجال المباحث بارتكاب واقعة سرقة الهاتف.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط مرتكبي حوادث الخطف.