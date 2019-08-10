سقوط عصابة تتزعمها سيدة لسرقة السيارات بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه من أحد المواطنين بالوايلي.

ورد بلاغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، سائق، 29 سنة، مُقيم بمنطقة فيصل بالجيزة، بتلقيه اتصال هاتفي من إحدى الفتيات عبر إحدى تطبيقات الهاتف المحمول، طلبت منه توصيلها إلى مستشفى الدمرداش بدائرة القسم، وعقب اصطحابها بالسيارة قيادته وأثناء سيرهما أمام معهد القلب بمنطقة شارع رمسيس طلبت منه التوقف واستقل السيارة معهما أحد الأشخاص وطلبا منه التوجه لشارع لطفي السيد بدائرة القسم وفور وصولهم، فوجئ بشخصين آخران قاموا بالتعدي عليه وتهديده بأسلحة بيضاء، واستولوا منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين.

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كشفت تحريات فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل، 22 سنة، مُقيمة بأسوان، عاطل "مسجل شقى خطر"، 22 سنة، مُقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في 30 قضية، طالب، 25 سنة، عامل، 36 سنة، مُقيمان بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة القسم، وبحوزة أحدهم (2 سلاح أبيض "المستخدمان في الواقعة") ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى، وأضاف المتهم الثالث بالتصرف بالهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص "غير معلوم لديه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.