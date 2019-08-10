بحوزته 7500 دولار.. ضبط موظف متهم بالاتجار في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، موظف، حال استقلاله سيارة ملاكي بدون لوحات وعثر بحوزته على مبالغ مالية بهدف الاتجار في النقد الأجنبي.

وعثر بحوزة المتهم على 7500 دولار أمريكي و2500 جنيه مصري، وزجاجة كحول.

اعترف المتهم بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.