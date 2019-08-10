إحباط تهريب صفقة أدوية محظور تصديرها بـ 2 مليون جنيه عبر ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، محاولة تهريب 2 مليون عبوة أدوية محظور تصديرها للخارج، داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير، كائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، بمحاولة تصدير رسالة إلى إحدى الدول العربية مشمولها "تجهيزات مطابخ" داخل إحدى الحاويات، وإخفاء كميات كبيرة من الأدوية المدعمة محليًا بقصد تهريبها دون الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تشكلت لجنة من إدارة البحث الجنائي والجمارك أسفرت أعمالها عن ضبط (2,000,000 عبوة أدوية بشرية مدعمة والمنتجة محليًا، وأصناف غير مدرجة بالمستندات ومحظور تصديرها بدون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.