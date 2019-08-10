محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شن حملات متنوعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبالاشتراك مع لجان فنية من وزارتي (الزراعة - البيئة) للتفتيش على المصانع بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، للتأكد من توافر اشتراطات التراخيص وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط مسئولي 5 مصانع "بدون ترخيص" منهم مصنعين لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المغشوشة، ومصنع لإنتاج وتعبئة صابون الغسيل المغشوش، ومصنع لتعبئة أدخنة المعسل المغشوش، ومصنع لإنتاج وتعبئة المخلل المغشوش.
وتمكنت الأجهزة من ضبط 12000 لتر مواد خام لتصنيع زيت الطعام، و4002 لتر منتج نهائي لزيت الطعام، و3000 لتر مواد خام لتصنيع صابون الغسيل، و8400 قطعة صابون منتج نهائي، و500 كيلو جرام خام المعسل، و1680 كيلو جرام منتج نهائي لمعسل منسوب إنتاجه لكبرى الشركات، و10 طن مخللات، و1،175 طن منتج نهائي مخللات معد للتداول.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم.. ضبط 5 مصانع لإنتاج الصابون وزيوت الطعام المغشوشة بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.