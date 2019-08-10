محافظ القاهرة يتفقد مرسى الأتوبيس النهري بالجلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظة القاهرة، مرسى الأتوبيس النهري بالجلاء لمتابعة الاستعداد ت لعيد الأضحى المبارك.
وقدم عبدالعال، التهنئة للمواطنين بالمرسى الذين يستقلون الوحدات النهرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أثنى على الجهد المبذول من أجل راحة المواطنين.
وكان فى استقبال محافظ القاهرة، اللواء رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، ولفيف من قيادات الهيئة.
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