شيخ الأزهر: عرفة يوم تتلاشى فيه المعايير الدنيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسالة للمسلمين، بمناسبة يوم عرفة، يوم الحج الأكبر.
وقال الإمام الأكبر مخاطبًا المسلمين: هذا يوم تتجلى فيه كل معاني الخير، وتتلاشى فيه جميع المعايير الدنيوية، يجتمع فيه الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم، يتضرعون إلى الله بقلوب نقية".
وتابع الإمام الأكبر "اللهم لا ترد هذه الجموع إلا مغفورة الذنوب، مجبورة الخواطر، وانشر اللهم السلام والأمن والأمان فى كل زمان ومكان".
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