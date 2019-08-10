محافظ القاهرة يتفقد مستودع أنابيب بعين الصيرة ويتابع إزالات "أبوالسعود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مستودع الأنابيب بمنطقة عين الصيرة للوقوف على سير العمل والتأكد من بيع الأسطوانات وعدم التلاعب في الأسعار وعدم استغلال المواطنين قبل العيد وتطابقها للمواصفات.

وأثناء جولته تحدث اللواء خالد عبدالعال مع عدد من المواطنين وأكد خلالها على توافر الأنابيب وقيام محافظة القاهرة بصرف حصتها كالمعتاد وتوزيعها على المستودعات لتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد وشدد على مدير التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وأجهزة الأحياء بمراقبة الأسعار والتزام البائعين بالأسعار المحددة .

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كما شهد المحافظ أعمال الإزالة بمنطقة أبو السعود وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة حي مصر القديمة انتهت من إزالة 265 عقارًا بأكشاك أبو السعود، إحدى المناطق العشوائية بنطاق الحي. وإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات تعويضًا لهم.

وتقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، منطقة إعادة تخطيط حيث تُعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرار المحافظ تنفيذًا لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

واشار المحافظ أنه تم حتى الآن إخلاء و تسكين حوالي 475أسرة بوحدات بديلة في حي الأسمرات3، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة، وفرت سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، كما تم توفير أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة في الأسمرات 3.