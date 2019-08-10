التموين تصدر توجيهًا جديدًا بشأن صرف حصص الدقيق للمخابز خلال عيد الأضحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيه رقم 20 لسنة 2019 بشأن تنظيم إجازة المخابز خلال عيد الأضحي المبارك، حيث نص التوجيه أن تقوم شركة الكروت الذكية (سمارت) بتحديد كميات الدقيق المخصص للمخابز عن وقفة عرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحي المبارك طبقا لمتوسط المبيعات اليومية للمخابز عن يوم 6 أغسطس على النظام الألكتروني، للمخابز الراغبه في العمل أُثناء عيد الأضحي المبارك.

كان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن السماح للمخابز البلدية المدعمة، بالحصول على يومين إجازة خلال فترة أيام عيد الأضحي المبارك حال رغبة صاحب المخبز أو مديره.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد بالوزارة الأسبوع الماضي، أن كل مخبز يريد أن يحصل على إجازة يتقدم بطلب لمكتب التموين التابع له، وسيتم تحويل حصته إلى أحد المخابز القريبة.