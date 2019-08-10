"طلب من المواطنين".. بيان جديد من "إسكان النواب" عن قانون التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يطبق على جميع محافظات الجمهورية، وكل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح "إشاعات" مغرضة لا أساس لها من الصحة بهدف إثارة البلبلة وضياع للوقت للتشويش على ما تحقق من إنجازات.

وأكد والي حسب بيان السبت، أنه منذ أن صدرت اللائحة التنفيذية وقانون التصالح ينفذ الآن في جميع محافظات الجمهورية، وجرى تشكيل اللجان التي استلمت طلبات التصالح من المواطنين بكل سهولة ويسر، وأن محافظة القاهرة من أولى المحافظات التي بدأت تنفيذ قانون التصالح بالفعل على أرض الواقع في جميع الأحياء والمدن، حيث بدأت اللجان المشكلة في تلقى طلبات التصالح من المواطنين مشفوعة بالمستندات المنصوص عليها وفقًا للائحة التنفيذية للبدء في تقنين أوضاعهم المخالفة.

وقال المهندس علاء والي، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من القوانين الهامة التي تمس ملايين المواطنين ومنذ صدور القانون ولائحته التنفيذية وهو ينفذ على أرض الواقع، الأمر الذى يؤكد أن هذ إنجاز كبير يحسب للقيادة السياسية التي راعت المصلحة العامة للجميع والحفاظ على الثروة العقارية وحلت إشكالية كبيرة لملايين المواطنين.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان من الجميع عدم الانسياق وراء مثل هذه الإشاعات والضرب بيد من حديد ضد كل من يروجها بهدف إثارة البلبلة، والتصدي الفوري لها ودحضها وتوضيح حقيقتها للرأي العام.​