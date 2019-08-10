طقس أول وثاني العيد.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس 48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ48 ساعة المقبلة أول وثاني أيام العيد.

الأحد:

وبحسب بيان الأرصاد، يظل الطقس غدا الأحد (أول أيام العيد) معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "32- 25"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "32 - 24"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "38 - 25"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "37 - 28" وعلى شمال الصعيد ما بين "39 - 26"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 29".

الاثنين

يسود الإثنين (ثاني أيام العيد) طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "32- 25"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "33 - 24"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "38 - 25"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "37 - 28" وعلى شمال الصعيد ما بين "39 - 26"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 29".