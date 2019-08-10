أخبار مصر | إنفوجرافيك.. خطوات لابد من اتبعها عند ذبح الأضحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. خطوات لابد من اتبعها عند ذبح الأضحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصا من بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على تقديم الصورة واضحة لقرائها فيما يتعلق بشروط ذبج الأضحية، ننشر خطوات لا بد من اتبعها عند ذبح الأضاحي وهي كالاتي:_

- الخطوة الأولى عندما تدخل الذبيحة أو الأضحية ننظر عليها نظرة مبدئية، ويجب ان يكون الحيوان يقظ وبه حيوية وعيونه سليمة لامعة ولا يوجد بها أية إفرازات، وتكون الأنف رطبة "مندية" وهو دليل ان الحيوان هضمه سليم والوظائف الحيوية جيدة واجراء كشف مبدئى على الحيوان.

- ثم تدخل الأضحية للمرحلة الثانية وهى الذبح ويقوم بذلك عامل مختص يدعى "البشكار" وله معاونين يقوم بالذبح والسلخ، ثم يقوم الطبيب البيطرى بالنظر على جسم الذبيحة ككل ثم الكبد والقلب والجهاز التنفسى والامعاء لضمان عدم وجود اى امراض، ويتم فحص رأس الذبيحة والاسنان والغدد والكليتين وعمل الاختبار اللازم.

- بعدها تتم عملية الختم وهى المرحلة الاخيرة ولكل نوع ذبيحة ختم معين سواء كانت جمال أو جاموس أو بقر أو أغنام وايضا شكل الختم يدل على سن الذبيحة فمثلا الحيوان الكبير بالختم المثلث والحيوان الصغير بالختم المربع.