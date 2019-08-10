شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ السيسي والشعب المصري والمسلمين بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى العالم بالأمن والسلام.

ودعا شيخ الأزهر جميع المسلمين في هذه المناسبة المباركة؛ لاستحضار روح الأخوة والمودة، وصلة الرحم، وعيادة المرضى، وتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين.

وأكد شيخ الأزهر أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله -عز وجل-، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.