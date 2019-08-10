شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة «الدولفين هاوس» في الغردقة.. السائح بـ10 دولارات والمصري بـ50 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت ممثلة في جهاز محميات البحر الأحمر، السبت، تطبيق قرار تحصيل رسوم زيارة وممارسة نشاط من السائحين الاجانب والمصريين بمحمية الجزر الشمالية الشهيرة بالدولفين هاوس بمنطقتي «العرق والفانوس» بالغردقة والتي تعد من أشهر مناطق تواجد الدلافين الأنف الزجاجي في البحر الاحمر على تكون رسوم الزيارة بـ ١٠ دولارات للسائح الاجنبي و٥٠ جنيها للمصري.

وتضمن القرار إلا يزيد عدد الزائرين يوميا عن 600 زائر للموقعين لعدم إزعاج الدلافين وأنه ستمنع أي زيارات للمنطقتين دون سداد الرسوم المقررة.

واكد مسؤولو محميات البحر الاحمر ان هناك حملات توعية بيئية بعدة لغات اجنبية وزعتها محميات البحر الأحمر خلال الدوريات البحرية التي تم تنظيمها لمنطقتي «العرق والفانوس» وذلك بهدف توعية السائحين ومرشدي الغطس وقادة اللنشات البحرية بالمحافظة على البيئة البحرية وعدم ازعاج الدلافين خلال السباحة والغوص في مناطق تواجدهم وتوعية بالتعليمات الواجبة خلال التواجد بمناطق الدلافين بمنطقتي شعاب العرق والفانوس وذلك بعدة لغات اجنبية والتحاور مع السائحين بأهمية الالتزام بالتعليمات وعدم ازعاج الدلافين وتم الصعود على متن اللنشات والتحدث مباشرة للسائحين ان الدوريات البحرية مستمرة بصفة يومية في مناطق تواجد اللنشات البحرية لمنع أي مخالفات بيئية وتوعية قادة اللنشات السياحية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مخالفات بيئية وتنفيذ قرار تحصيل رسوم الزيارة.

وان نوعية الدلافين القاطنة لمنطقة شعاب العرق والفانوس من نوعية ذو الأنف القارورية وهي مجموعات محمية بموجب القانون المصري ومدرجة في الملحق الثاني من إتفاقية التجارة الدولية للكائنات المهددة بخطر الإنقراض والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخري وان هذه التوعية والارشادات بهدف منع أي ممارسات تزعج الدلافين وتهدد حياتها لتخفيف الضغط عن البيئة البحرية ووقف ازعاج الدلافين ومنحها وقت للراحة مع صغارها.

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ومن جانبه قرر اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر تكليف باحثي المحميات بتصوير أي مخالفة بيئية يتم ضبطها وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه على من يعمل على إزعاج الدولفين أو رمى مخطاف اللنشات البحرية على الشعاب المرجانية وإيقاف المركب المخالفة ثلاثة أشهر.

ومن جانبه قال هشام جبر رئيس مجلس ادارة غرفة سياحة للغوص والانشطة البحرية ان الغرفة تدعم قرار تحصيل رسوم زيارة من السائحين والمصريين في رحلات الغطس والسنوركلينج بمحميات البحر الاحمر وجنوب سيناء وتتفهم الغرفة ضرورة تحصيل رسوم وتحقيق موارد مالية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وحمايتها وجعلها موارد مستديمة.

واضاف جبر في تصريحات خاصة للمصري اليوم ان الغرفة لديها تحفظات على بعض الفقرات في قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٤ الخاص بتحصيل رسوم لزيارة المحميات وانه جار التواصل مع الوزيرة في هذا الشأن للتوصل لحلول مرضية.

وطالب جبر باتخاذ اجراءات لتنظيم العمل في المناطق التي تم وضعها في قرار تحصيل الرسوم مثل وجود شمندورات كافية لربط اللنشات البحرية بشكل امن وزيادة عدد الدوريات البحرية وتشديد الدور الرقابي لمحميات البحر الاحمر.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد اصدرت مجموعة من القرارات الإدارية المنظمة لإدارة المحميات الطبيعية أبرزها تطبيق نظام التصاريح البيئية للأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل نطاق المحميات الطبيعية والتي تعتمد على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية لتلك المحميات مثل شواطئها الخلابة والرياضات المائية المتنوعة وتعميم منظومة رسوم الزيارة بالمحميات الطبيعية التي تشهد رحلات مكثفة وزيارات لأعداد كبيرة وتم اتخاذ تلك القرارات تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع المحافظات المعنية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والرئاسة المصرية لمؤتمر التنوع البيولوجي.