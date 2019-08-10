شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 76 سيارة إسعاف علي ساحات الصلاة وأماكن التجمعات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرفق إسعاف شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول بالمرفق أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، مع التزام مشرفي المحافظة ومشرفي القطاعات بالتواجد في أماكن العمل الخاصة بهم، بجانب التأكد من الحالة الفنية لجميع السيارات وصلاحيتها للعمل وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها وتوافر المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة، ومراجعة تجهيزات نقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة.

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وأضاف أنه تم توزيع عدد 76 سيارة إسعاف على ساحات الصلاة والمحاور والطرق الرئيسية والمتنزهات والشواطئ وأماكن التجمعات على مستوى المحافظة، لمواجهة أي طوارئ أيام العيد، بجانب تجهيز 4 سيارات للمرور والإشراف والتموين الطبي والخدمات الإدارية والطوارئ.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمرفق الإسعاف في مدينة العريش لمتابعة أي بلاغات من المواطنين والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وإدارة الطوارئ بهيئة الإسعاف المصرية، بجانب وقف الإجازات والراحات للعاملين بمرفق الإسعاف خلال أيام العيد المبارك.

وأوضح المصدر أنه يوجد على أرض المحافظة عدد 80 سيارة مجهزة، وعدد 10 سيارات للخدمات المعاونة والإدارية، ويعمل بالمرفق عدد 430 فردًا ما بين مسعف وسائق وإدارى وخدمات معاونة.. مؤكدًا أن نقاط الإسعاف عددها 53 موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.