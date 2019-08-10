شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترشح لك أهم أماكن الزيارات خلال إجازة العيد بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل الفنادق والقري السياحية بالغردقة الالاف من المصريين لقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك معظمهم لا يخرجون بعيدا عن الاقامة بالفنادق والقري السياحية وللتعرف على اماكن ومعالم سياحية بالغردقة خلال الاجازة توجد عدة اماكن سياحية وترفيهية يمكن للزائرين قضاء عدة ساعات فيها للتعرف على امكانياتها السياحية حيث تجذب هذه الاماكن الاف السائحين من المصريين والأجانب.

وتأتي على راس قائمة الاماكن والرحلات السياحية التي يمكن زيارتها:

-القيام برحلة بحرية على متن احد اللنشات البحرية لزيارة محمية جزيرة «الجفتون» التي تبعد نحو ١١ كيلو متر عن شاطئ الغردقة وتقضي نحو ٧ ساعات ما بين السباحة والغطس والسنوركلينج وتناول وجبة الغداء على متن اللنش وتتراوح اسعار الرحلة ما بين ١٠٠ إلى ٢٥٠ جنيها حسب امكانيات وبرنامج الرحلة.

وتتميز جزيرة جفتون بالرمال الناعمة والشواطئ الجميلة بل الرائعة كم أنها تضم اكثر من 14 موقع للغوص وتعتبر جزيرة جفتون واحدة من اجمل مواقع الغوص في الغردقة.

الغردرقة

-اذا كنت ممن يهوون التعرف على الحياة البحرية واعماق البحر الاحمر دون النزول للمياه فيعد «جراند اكواريوم» الغردقة محاكاة واقعية لاعماق البحر من سلاحف واسماك قرش واسماك ملونه وشعاب مرجانية حيث يستقبل الاف الزائرين سنويا لها ومقام على مساحة تصل نحو 22 الف متر مربع، «جراند أكورايوم» هو ثالث أكبر نموذج للمحاكاة البحرية في العالم والذي يعرض مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية المختلفة بينها سلاحف واسماك قرش واسماك ملونه وذلك في اشكال رائعة داخل بيئة شبيه بما هي عليه في الحقيقة حيث يعد الاكواريوم هو المشروع الأول من نوعه في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حيث يتيح المتحف للزائرين التواصل مع الكائنات البحرية الخاصة بالبحر الأحمر والتعرف عليها عن قرب، والذي يحتوي على أكثر من 22 حوضا من أكبر أحواض الأسماك في العالم حجماً ويضم أنواع كثيرة من الأسماك الكائنة بالبحر الأحمر، ونفق زجاجي بطول 22 متراً، والذي يعطي المحاكاه الطبيعية للحياة البحرية خلال التجول تحت الماء من داخله حيث يستقبل يوميا المئات من السائحين والمصريين ورحلات المدارس .

الغردرقة

- يمكن زيارة منطقة «التاتش بوند» المنطقة المحببة لدي الأطفال حيث تقترب من أحواض الأسماك لدرجة ملامستها والتقاط الصور معها وكأنها في الاعماق والتعرف على هذه الكائنات البحرية عن قرب وكانت المفاجأة للزائرين ظهور احد الغطاسين داخل الحوض المائي وهو يرفع علم مصر

- متحف الرمال الذي اقيم بمشاركة نحو 42 فنانا ونحاتا من 17 دولة وعلي مدي 7 اشهر عمل وباستخدام نحو12 الفا و500مترا من الرمال و4 الاف متر من المياه اول واكبر متحف مفتوح من الرمال بالشرق الاوسط وافريقيا ساند ميوزم بمدينة الغردقة حيث يضم المتحف عدد من اهم المعالم الاثرية والتاريخية في مصر والعالم بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التاريخية والخيالية والاسطورية التي اثرت في تاريخ العالم ومن خلال هذا المتحف الذي يعد اضافة للمزارات السياحية بالغردقة يمكنك ان تري الاهرامات وابوالهول ولكنه بانف كامل و42 لوحة جدارية وخلال زيارة المتحف سوف يتم تقديم عروض فنية وعروض الصوت والضوء، مصاحبة لشرح بعدة لغات عن محتويات وتاريخ هذه المنحوتات وفي مدخل المتحف تجد شكلا مجسم لاحدي الطائرات الغارقة في بحر الرمال وتتصدر الاهرامات وتمثال أبوالهول مدخل المتحف وعدة تماثيل رملية ضخمة تصل إلى نحو 10 امتار ارتفاعا .

الغردرقة

محمد الشاعر عضو جمعية المستثمرين بالبحر الاحمر وصاحبة فكرة تنفيذ متحف الرمال اكد ان المشروع يعد اضافة للمزارات السياحية التي يمكن للسائح زيارتها خلال تواجده بالفنادق والقري السياحية بالغردقة.

وتعتمد الفكرة على استخدام رمال صحراء البحر الاحمر لإقامة عدد من التماثيل المنحوتة لعدد من الشخصيات التاريخية التي اثرت في العالم بالإضافة إلى شخصيات أسطورية مثل الرجل الأخضر والرجل الحديدي وسوبر مان وبات مان، وشخصيات كرتونية مثل، توم وجيري.

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واضاف الشاعر انه زار وعدد من فرق العمل بالمتحف الولايات المتحدة، والبرتغال واليابان لمشاهدة متاحف الرمال المقامة هناك ووجد اقبالا من السائحين على زيارة هذه المتاحف وان فريق العمل من النحاتين استخدم تقنيات حديثة في خلط الرمال بالماء من خلال مادة تثبيت ثم وضع الرمال في صناديق خشبية للمدة 10 ايام حتى تجف وتصبح عملية استخدامها في النحت سهلة واستعان فريق العمل بالمتحف بعدد من الجيولوجيين المتخصصين لاختيار نوعية الرمال المنحوتة بها التماثيل حيث تم اختيار نوع من الرمال يتميز بالصلابة وانخفاض نسبة الاملاح حتي لاتتأثر هذه الاعمال الفنية بالأحوال الجوية ويطيل عمرها الافتراضي لعدة سنوات وكشفت جولة للمصري اليوم بمتحف الرمال بالغردقة عن احتواء المتحف لعدة تماثيل بينها ''ين أند يانج'' الخير والشر عند الصينيين، وأسطورة ''بوكا ديلا فريتا'' الهة الكذب عند الرومان، ونحت للسلطان محمد الفاتح ونابليون بونابرت والالهة ماعت عند الفراعنة و42 لوحة جدارية تاريخية .

الغردرقة

وبالقرب من منطقة خليج «مكادي» التي تتوسط المسافة بين مدينتي الغردقة وسفاجا اقيمت مدينة «mini egypt» على مساحة تمتد لـ 3 كيلو متر من الاراضي حيث توفر هذه المنطقة القيام بتجربة مختلفة لمشاهدة معالم مصر السياحية والتاريخية بأحجام مصغره مقارنة بالمتحف التقليدي وتعد زيارة mini egypt رحلة رائعة للسائحين الأجانب للتعرف على مناطق الجذب السياحي في محافظات مصر والمعالم السياحية والتاريخية الشهيرة خلال نحو ساعتين من الوقت مما يجعل من الاسهل. عليهم اختيار المكان المناسب للذهاب اليه وزيارته على ارض الواقع وتعد نزهة رائعة للآباء أو الأجداد مع الأطفال وبيئة التعلم لطلاب المدارس والتي سوف تكون مفيدة جدا لهم في الحياة الحقيقية ليروا متحف مصغر لمعالم السياحية والتاريخية.

ورصدت جولة المصري اليوم داخل مصر المصغرة مجموعة من المعالم والاماكن تتكون من 60 من الأعمال الفنية لفنانين تم اختيارهم بشكل جيد وان هذه النماذج صغيرة هي في الواقع نتائج الاف السنوات من عمل الأجداد حتي العصر الحديث ووراء كل قطعة من هذه النماذج قصة كيف جاء ليكون جزءا من جمع البسيطة مصر أن يقع الآن في مكان واحد

الغردرقة

وخلال زيارة المنطقة ستجد دليل للرحلة مرافق لك في التي تستغرق ساعات قليلة وداخل الموقع يمكنك المشي من اسوان إلى الاقصر والقاهرة إلى في خطوات قليلة ومن بين هذه النماذج الموجودة بالموقع زيارة معبدأبوسمبل والسد العالي في أسوان، ومعبدإدفو ثم التوجه شمالا إلى الأقصر لمعبدالكرنك الشهير ومعابد البر الغربي حتي ابو الهول واهرامات الجيزة وفي القاهرة سوف تجد المتحف المصري ينتظر لأنك في ميدان التحرير الشهير وبرج القاهرة وقلعة محمد على وماسيرو وبعد الخروج من برج القاهرة اتبع الطريق المؤدي إلى الإسكندرية عبور جسر ستانلي عن المدرج الروماني الرائع وقصر المنتزة الفاخر وقلعة قابيتاي ومكتبة الاسكندرية كوبري السلام اعلي قناة السويس وبعد انتهاء الزيارة تحصل على هدية تذكارية لتذكر هذه الجولة الرائعة التي تنتهي بأهم حدث شهدته مصر هو نموذج لقناة السويس الجديدة .

وتأتي رحلات «سفاري» صحراء الغردقة لاكتشاف الحياة البدوية والمغامرة الصحراوية حيث تجذب رحلات سياحة السفاري الصحراوية في الانتعاش والاقبال عليها وجذب الاف السائحين والمصريين للاستمتاع بما تحتوية الطبيعة والحياة البرية المصرية من الجبال والرمال والهضاب والوديان والحياة البدوية بكافة تفاصيلها حيث تشير احصائيات الحركة السياحية ان نحو ثلث من الزائرين للبحر الاحمر يقومون برحلات سفاري الصحراوية سواء في الغردقة أو سفاجا أو مرسي علم حيث تحولت صحراء البحر الاحمر إلى منطقة جذب سياحي لهواة المغامرات وعشاق سياحة السفاري والاستمتاع بالطبيعة وقضاء عدة ساعات بين الجبال وسط الحياة البد ية وتتراوح اسعار رحلة السفاري للفرد ما بين 100 إلى 170 جنيها حسب الخدمات التي يتم تقديمها في كل مخيم للسفاري وحسب نوعية انتقالات الرحلة بسيارات الدفع الرباعي أو موتوسيكلات الدفع الرباعي .

و تبدأ رحلة السفاري من بعد الثانية عشر ظهرا بمنطقة جراجات السفاري بجوار الطريق الدائري الخارجي غرب الغردقة.

صابر عودة والذي يعد من المؤسسين لسياحة السفاري بالغردقة اكد ان في مخيمات السفاري يعيش السائح الحياة البدوية التي لها سحرها وجاذبيتها لدى السائحين، حيث تعد هذه المناطق من المناطق الفريدة على مستوى الجمهورية، والتي يستمتع بها السائحين الأجانب بصحراء البحر الاحمر التي بها العديد من المناطق التي تستهوي السائح الذي يحب المغامرة والاستمتاع بالطبيعة، يستمتع السائح بالحياة البدائية ويعيش في جو يعتمد فيه على الطبيعة، فيجهز كل ما يحتاجه في رحلة السفاري من أكل ومياه، لأنه سيبعد عن الحياة المدنية، ويعيش بين الجبال لنحو 7 ساعات وتوجد في عدد من مناطق استقبال رحلات السفاري حدائق حيوان وزواحف بالإضافة إلى ركوب الجمال التي تجرها سيدات من البدو ويتم تنظيم حفلات السمر والشواء وقبل انتهاء موعد الرحلة يتم تشغيل التليسكوب لرؤية النجوم والقمر والكواكب القريبة ودورب السماء المختلفة وتنتهي الرحلة مع غروب الشمس حيث يتم تجميع السائحين والعودة بهم إلى فنادقهم.

واضاف عودة ان رحلات السفاري تتم بالتنسيق مع شيوخ القبائل البدوية وان ابناء قبيلة المعازة في الغردقة وابناء العبابدة في مرسي علم حيث لهم خبرة في سياحة السفاري، ودروب الصحراء، وزيارة المناطق الأثرية المنتشرة في صحراء الغردقة خاصة القلاع والبوابات الرومانية ويزداد الاقبال على رحلات السفاري في فصل الشتاء وتعد رحلات سياحة السفاري من أجمل الرحلات التي تنظم للسياح بالإضافة إلى حفلات السمر والشواء على الحطب والفحم والتي تستهوي السائح الراغب في هذه الحياة البسيطة البعيدة عن المدنية ويقدر عدد المشاركين في رحلات السفاري يوميا ما بين 400 إلى 600 سائح من جنسيات مختلفة معظمهم من الالمان والانجليز والاوكران والدول الاسكندنافية .



وفي فترة المساء تعد زيارة «مارينا الغردقة لليخوت» من اجمل الزيارات حيث تقع في منطقة السقالة وتعد منطقة ترفيهية متكاملة تحتوى على كل سبل الراحة والمتعة حيث تتعدد فيها الأماكن فتجد الملاهي الليلة والكافيهات والمطاعم وأماكن التسوق ومرسى لليخوت والقوارب بالإضافة إلى العديد من الحفلات.

حيث يعد المكان حينها الأنسب للتنزه وسط العديد من المقاهي والمطاعم التي تقدم مختلف أنواع المأكولات والمشروبات اللذيذة أمام إطلالات بانورامية من مناظر اليخوت التي تتمايل في البحر الأحمر وتجذب العديد من الزوار الباحثين عن المتعة والاسترخاء ليلا في الغردقة.