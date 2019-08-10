رئيس بعثة الحج: حل مشكلة حجاج التأشيرات الفردية وتفويجهم إلى عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد مسعد:

قال وزير الموارد المائية والري، رئيس بعثة الحج، إنه رغم البيانات الصادرة قبل السفر إلي الأراضي السعودية بعدم مسؤلية البعثة عن تأشيرات المجاملة (الفردية) التي يتم سفرها دون التعاقد مع شركة سياحة والتعاقد مع مطوف سعودي، إلا أنه تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بعدم قدرة بعض الحجاج علي التفويج إلي عرفة نتيجة عدم توفير حافلات لنقلهم.

وأوضحت وزارة الري في بيان لها السبت، أن رئيس البعثة وجه مجدي شلبي رئيس بعثة الحج السياحي للتحقيق في الموضوع والإفادة للرد في حالة وجود تقصير من شركة سياحية للإعلان عن اسمها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.

وأشار البيان إلى أن رئيس بعثة الحج السياحي، أكد أن الحجاج حصلوا على تأشيرات "مجاملة"، ولم يتعاقدوا مع شركة سياحة تكون مسؤولة عنهم، في مخالفة لما تم التحذير منه، وتم التواصل مع رئيس المؤسسة الذي تمكن من تفويج الحجاج، وأعلن حل المشكلة وتفويج الحجاج إلى عرفات وتسكينهم في مخيمات مكتب ١٧٤ فرادى.

وأكدت الوزارة، أنه لايوجد حاج واحد في مكة منهم، وما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قديم قبل عملية التسكين، ظهر فيه بعض الحجاج الذين تعاقدوا مع أحد المطوفين بمعرفتهم.​