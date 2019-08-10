ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت مباحث التموين بالقاهرة حملة تموينية لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون)، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" لإنتاج مستحضرات التجميل مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وعُثر بداخل المصنع على (3600) عبوة منتج نهائي، (300) كيلو "مستلزمات إنتاج"، (1000) ملصق "إستيكر"، (5900) قاعدة "صفيح، بلاستيك"، (800) كرتونة فارغة، (2300) غطاء بلاستيك. وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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