أخبار مصر | الإمام الأكبر يهنئ السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر يهنئ السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى العالم بالأمن والسلام.

ودعا شيخ الأزهر جميع المسلمين في هذه المناسبة المباركة؛ لاستحضار روح الأخوة والمودة، وصلة الرحم، وعيادة المرضى، وتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله -عز وجل-، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.