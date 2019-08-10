شكرا لقرائتكم خبر عن «وقوف الحجيج بعرفة واستعدادات عيد الأضحى» يتصدر عناوين صحف السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الاثنين، وقوف أكثر من مليونين ونصف المليون حاج وحاجة اليوم في مشعر عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج في مشهد مهيب، بالإضافة إلى استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وذلك إلى جانب عدد من قضايا الشأن المحلي.

وحول الوقوف بعرفة، وتحت عنوان «2.5 مليون حاج يؤدون الركن الأعظم على عرفات اليوم»، قالت صحيفة «الأهرام»، يقف اليوم أكثر من مليونين ونصف المليون حاج وحاجة في مشعر عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج في مشهد مهيب، وذلك بعد قضائهم يوم التروية بمشعر منى أمس ويؤدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة وفى خيامهم بمشعر عرفات اقتداء بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

وأضافت أن بعثات الحج المصرية الثلاث (السياحة والداخلية والتضامن) التي تضم 76 ألف حاج أعلنوا الطوارئ استعدادا للنفرة من عرفات إلى مزدلفة لصلاة المغرب والعشاء بها جمعا وقصرا، ونشرت البعثات لجانا في كل المخيمات وعلامات استرشادية لمساعدة الحجاج على اداء المناسك بشكل صحيح.

وحول الأداء الاقتصادي، وتحت عنوان «مصر أفضل الأسواق الناشئة في الإصلاح الاقتصادي» قالت (الأهرام)، إن الاقتصاد المصري نال شهادة ثقة جديدة حيث قال بنك الاستثمار العالي «مورجان ستانلي» إن مصر قامت بأفضل برنامج إصلاح اقتصادي على مستوى الأسواق الناشئة ولا توجد دولة نامية استطاعت القيام بكل هذه الإصلاحات منذ 2016، وأكد البنك النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري الذي تجاوز مرحلة الإصلاح المالي وهو ما يتيح مساحة أكبر لدعم وتحسين تنافسية القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مصر في طريقها لانطلاقة أكبر.

ونقلت الصحيفة عن روشير شارما مدير إدارة الأسواق الناشئة كبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين بمورجان ستانلب الحكومة المصرية اتخذت جميع الخطوات السليمة لتهيئة بيئة استثمارية صديقة لمجتمع الأعمال وهناك جهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي ودمج محدودي الدخل والفقراء.

وحول الاستعدادات لعيد الأضحي، أشارت الصحيفة إلى أن أجهزة وزارة الداخلية كثفت استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة من خلال رفع درجة الاستعداد للقصوى وتنفيذ خطط الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع، وبدأت مديريات الأمن تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين خلال احتفالهم بالعيد.

وفي الشأن الدولي، وحول النزاع بين الهند وباكستان بشأن كشمير، قالت الصحيفة إنه في تصعيد جديد بين البلدين بسبب النزاع حول إقليم كشمير قررت باكستان أمس وقف الاتصالات الثقافية مع الهند وإلغاء جميع الأنشطة المشتركة المخطط لها في هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن فردوس عاشق أعوان المستشار الخاص لرئيس وزراء باكستان للإعلام والإذاعة: لقد قررنا التوقف عن استخدام جميع أنواع المحتوى الترفيهي من الهند حيث إنها تحتوى على دعاية كاذبة ومن شأنها أن تسمم عقول الشباب الباكستاني.

وأشارت إلى أن الأزمة تصاعدت بين البلدين بعد إعلان وزارة الخارجية الباكستانية أمس سحب دبلوماسييها من نيودلهي وطرد دبلوماسيي الهند ردا على إلغاء نيودلهي وضع الحكم الذاتي الممنوح للشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.

أما صحيفة «الجمهورية»، فقد أبرزت عددا من الموضوعات ومنها برقية التهنئة التي بعث بها الرئيس السيسي للجاليات المصرية في الخارج، وتنسيق القبول بالجامعات ،، فأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة- «الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك».

وأضاف «أتوجه إلى الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد».

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وحول القبول بالجامعات، قالت «إن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أعلن أن 55 ألفا من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات»تقليل الاغتراب«والتي تنتهي في 20 أغسطس الجاري ومن المنتظر إعلان النتيجة الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وبعدها سيتم فتح الموقع لبقية الطلاب الناجحين من الدور الأول لتسجيل رغباتهم بحد أدني 50%».

في سياق آخر، قالت الصحيفة إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية.

وأضافت أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأضافت الوزارة أنها تعتزم تقديم الأعداد المقترح إضافتها من المواليد الجُدد على البطاقات التموينية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفقاً لأعداد الأفراد المحذوفة من منظومة التموين منذ بدء تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم، على أن تكون الأولوية لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً خلال الدفعة الأولى، لتعظيم استفادة تلك الأسر من بطاقات الدعم الخاصة بهم، لافتةً إلى أن إضافة المواليد وتطبيق معايير عدم استحقاق الدعم مستمرين دائماً.

وحول منظومة إدارة المخلفات الجديدة، أشارت إلى أن الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بحث مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الخطوات التنفيذية لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، وأوضحت أن تلك المباحثات تأتي في إطار تفعيل عقود تنفيذ المرحلة الأولي من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات التي تم توقيعها مؤخرا بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والتي شهدها د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعم الدولة لكافة الجهود التي تتم في إطار تنفيذ منظومة رفع تراكم المخلفات والتخلص من مشكلة القمامة، مشيرة أن الركيزة الأساسية لإنجاح تلك المنظومة تتمثل في رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين.

أما صحيفة «أخبار اليوم» وتحت عنوان «وفد من الجبهة ثورية بالسودان في القاهرة» قالت «إن القاهرة تستضيف وفدا من القيادات الرئيسية للجبهة الثورية بالسودان للوقوف على تطورات العملية السياسية في السودان والعمل على إيجاد حلول للقضايا الخلافية في ضوء موقف مصر الثابت تجاه استقرار وأمن السودان يضم الوفد مني اركو مناوى وجبريل إبراهيم ومالك عقار وياسر عرمان والهادى إدريس.

وأضافت الصحيفة أن اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج تصعيد الحجاج المصريين إلى عرفات في سهولة ويسر بأتوبيسات مكيفة، موضحا أن العام الحالي شهد تطويرا للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام للتيسير عليهم.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بحسن رعاية الحجاج وحل أي شكاوى ووجه أن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأسر الشهداء من الحجاج على راس اولويات البعثة وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه توافد نحو 3 ملايين حاج من الساعات الأولى من صباح السبت إلى صعيد عرفات الطاهر لقضاء يوم الحج الأكبر يوم عرفات حيث يقضى جميع الحجاج يومهم في عرفة حتى غروب الشمس ويشهدون خطبة صلاة الظهر في مسجد نمرة حيث يقف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء في السعودية خطيبا وإماما بالحجاج.

وأوضحت أن حجاج بيت الله الحرام أدوا أمس صلاة الجمعة في رحاب الحرم المكي الشريف وشهدوا خطبة الجمعة وهي الأولي ضمن ثلاث خطب يشهدها المسلمون في 3 أيام متتالية حيث يشهد المسلمون اليوم السبت خطبة يوم عرفة ويليها خطبة العيد صباح غد الأحد وهو أمر نادر الحدوث.

وأكدت أن الحجاح أدوا صلاة الجمعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفي أجواء روحانية خاشعة حيث شهد صباح يوم الجمعة إقبال وتوافد المصلين منذ الساعات الأولى امتلأت بهم ساحات الحرم وأروقته وأدواره وبعض الشوارع المحيطة بالحرم.