شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد وزيرة الاستثمار.. وصلاة الجنازة من مسجد الثورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي اليوم والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 10 أغسطس، عقب صلاة العصر من مسجد الثورة بشارع الثورة، مصر الجديدة. وسوف يتم تحديد موعد العزاء لاحقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد وزيرة الاستثمار.. وصلاة الجنازة من مسجد الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.