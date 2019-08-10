شبورة وحرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس "يوم عرفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت (وقفة عيد الأضحى)، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وحسب بيان، الهيئة، تقل رؤية الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الاحمر يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 23 33

سيوة 25 37

بورسعيد 24 33

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الاسماعيلية 24 38

السويس 24 37

العريش 24 33

رفح 23 32

رأس سدر 27 38

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نخل 19 36

نويبع 28 36

طابا 28 35

كاترين 18 31

الطور 26 37

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 26 38

أسيوط 25 40

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 27 41

أسوان 30 41

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 28 37

ابو رماد 28 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 34