​تعرف على الافتتاحات الأثرية المرتقبة في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تواصل وزارة الآثار، استكمال عدد من المتاحف في الموسم الأثري الجديد خلال عام ٢٠١٩، الذي يتوقع أن يشهد افتتاح أكبر عدد من المتاحف.
وأعلن وزير الآثار في تصريحات صحفية، على هامش تفقده تابوت توت عنخ آمون، بالمتحف المصري الكبير، أن الوزارة تستعد خلال الأيام المقبلة لافتتاح متحف طنطا ويتوقع أن يكون في منتصف شهر أغسطس الجاري، بعد استكمال أعمال الإنشاءات المختلفة.
وتستعد الوزارة أيضا لافتتاح سبيل علي بك الكبير بعد الانتهاء من أعمال الترميم به، ويتوقع أن يكون بداية شهر سبتمبر على الأكثر.
وفى سابقة هي الأولى من نوعها، يتوقع أن يشهد النصف الثاني من شهر سبتمبر أيضا، افتتاح متحف الغردقة، وهو أول متحف في مصر يتم بالشراكة مع القطاع الخاص.
أما شهر نوفمبر المقبل، يشهد افتتاح متحف قناة السويس، وكذلك متحف يوسف كمال في نجع حمادي، بالإضافة إلى افتتاح قصر البارون، بمصر الجديدة، بعد إعادة تطويره وترميمه.
أما جامع الفتح في منطقة رمسيس، ينتهي تطويره وترميمه بحلول شهر ديسمبر المقبل.
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