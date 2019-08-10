محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، الدفع بـ6 قطارات مكيفة ومميزة لخدمة ركاب الوجه القبلي زيادة عن القطارات العاملة خلال فترة عيد الأضحى المبارك السابق الإعلان عنها.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، أن الدفع بالقطارات الإضافية يأتي في ظل استمرار الإقبال الكبير من المواطنين على استخدام قطارات السكك الحديدية، ونظراً للتزايد المستمر والإقبال من الركاب على السفر للوجه القبلي باستخدام قطارات السكك الحديدية خلال يومي الخميس والجمعة.

وكانت الهيئة أعلنت تشغيل 16 قطارا مكيفا ومميزا للوجهين القبلي والبحري وعربات ، علاوة على القطارات الشغالة بلغ عدد المقاعد بها 318 ألف مقعد، بالإضافة إلى تشغيل 6 قطارات مميزة لخدمة أهالي النوبة من الإسكندرية والقاهرة الى أسوان بمشغولية نسبتها أكثر من 130%.

ونجحت الهيئة في نقل أكثر من 4 ملايين راكب خلال الثلاثة أيام الماضية للوجهين القبلي والبحري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراء جديد من السكة الحديد بشأن قطارات الصعيد في عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.