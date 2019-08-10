شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى للمرأة» ينظم دورة تدريبية لـ«الرائدات من أجل التنمية» بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة قنا دورة تدريبية بعنوان الرائدات من أجل التنمية (احميها من الختان) فى إطار جهود الحملة التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

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واستهدفت عددًا من عضوات الفرع وأعضاء لجنة حماية الطفل والرائدات الريفيات بحضور كمال شلبى السكرتير العام لمحافظة قنا نيابة عن المحافظ عبدالحميد الهجان، والدكتورة هدى السعدى مقررة الفرع، وحاضر فى التدريب الدكتور أحمد عبدالموجود ذكير أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بقنا وتناول المنظور الاجتماعى لعادة ختان الإناث والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة.

وأكد كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة، على الدور الهام والفعال للرائدات الريفيات فى توصيل الرسالة للفئة المستهدفة، مشيدا بدور القيادة السياسية فى دعم المرأة ورفع كفاءة الرائدات الريفيات للقيام بمهامهن على أكمل وجه، وخصوصًا مهمة التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة وختان الإناث بصفة خاصة.

وأشارت الدكتوره هدى سعدى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، إلى أهمية التدريب فى رفع كفاءة الرائدات الريفيات وخاصة فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة وخصوصًا ختان الإناث الذى يعتبر من أشد أنواع العنف ضد المرأة، وأكدت على الدور الهام والفعال الذى تلعبه اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث فى هذا الشأن، وعرضت أهم رسائل الحملة مطالبة الرائدات بالحرص على توصيل رسائل الحملة للفئة المستهدفة فى شكل حوار بسيط يتناسب مع الفئات المختلفة للمستهدفين، مشيدة بجهود الجهات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها محافظ قنا لدعمهم الدائم لأنشطة الفرع. وأوضح الدكتور أحمد عبدالموجود ذكير أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى أن القانون المصرى يعاقب من يجرى عملية الختان بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، وإذا ترتب على الختان حدوث عاهة مستديمة أو وفاة المجنى عليها يعاقب من يجرى عملية الختان بالسجن المشدد الذى تصل مدته إلى 15 سنة، كما يعاقب من طلب ختان أنثى بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، يضاف إلى ذلك أن النائب العام أصدر كتابًا دوريًا فى هذا الشأن يوضح كيفية تعامل أعضاء النيابة العامة مع هذه الجريمة ومتابعة الأحكام التى تصدر فيها.