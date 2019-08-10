شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 10 عقود جديدة للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة بـ 6 مراكز فى أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت محافظة أسيوط العقود الخاصة بتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بـ 6 مراكز بنطاق المحافظة ليصبح عدد العقود التى تم تسليمها حتى الآن 100 عقد تقنين، فى إطار اهتمام الدولة بهذا الملف والإجراءات التى تقوم بها لاسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

حضر تسليم العقود المحافظ جمال نورالدين والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

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وقام المحافظ بتسليم عقود التقنين للمواطنين والذى يأتى تفعيلًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وإجراءاتها التنفيذية بهذا الصدد، مشيرًا إلى أن تسليم تلك العقود يعد خطوة فاعلة لإجراءات التقنين لتلك الأوضاع مصدرًا توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود وإتمام باقى العقود وتسليمها أولًا بأول والإسراع فى الإجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة المختصة.

ووجه المحافظ الشكر للقائمين والمسؤولين عن منظومة التقنين على جهودهم، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين والتى تتماشى مع ما تتخذه الحكومة من قرارات فاعلة وحازمة لتقنين الأوضاع لأراضى أملاك الدولة والتى نعمل جميعًا على تنفيذها فى الواقع الفعلى حفاظًا على حقوق الدولة من الإهدار.

يذكر أن تقنين الإجراءات يتم وفقًا للقانون من خلال تقدم المواطن بطلب رسمى وبعد الفحص يتم دفع رسم للمعاينة ثم يتم تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة، ثم يتم الموافقة على المعاينة ثم يتم الدخول فى لجنة تسعير ثم يتم العرض على لجنة للبت كإجراء قانونى لتحديد السعر النهائى وإبداء الموافقة النهائية مع الأملاك والمحافظة.