شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تركز على مشروعات ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الهجرة تنفيذ خطة المشروعات لعام 2019- 2020 بالتركيز على مشروعات ريادة الأعمال، بجانب برامج التوعية، وذلك فى إطار البروتوكولات المُوقَّعة بينها وبين وزارة التخطيط، ممثلة فى وحدة التنمية المستدامة 2030، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن التنمية المجتمعية بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن دعم مشروعات التنمية المجتمعية يأتى فى إطار أحد المحاور الرئيسية من الدور المنوط بالوزارة القيام به فى تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2018- 2022 «مصر تنطلق»، وفى خطة التنمية المستدامة مصر 2030، ووفقًا للبرامج المعتمدة للوزارة بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية واستكمال برامج توعية الشباب وبرامج التوعية الأسرية، بالإضافة إلى برامج الفرص البديلة الإيجابية وبرامج ريادة الأعمال.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الخطة تدعم الإسهام فى تخفيف حدة الفقر وخلق فرص عمل فى المناطق المستهدفة، خاصة المناطق التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بإعداد تلك البرامج والمشروعات، بالإضافة إلى التدريب الحرفى للمهن ذات الاحتياج بالمحافظات. وقال الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشؤون التطوير المؤسسى، إن من المستهدف أن يستفيد من تلك البرامج 6000 من الشباب والأسر، لافتًا إلى أنه تم توفير فرص التدريب الحرفى وريادة الأعمال لـ4525 من الشباب والأسر خلال العام الماضى.

وأوضح «سليمان» أنه تم وضع خطة المشروعات لعام 2019- 2020، وترتكز على المشروعات التى تستهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين، وكذلك للأسر بالمحافظات المستهدفة، وتشمل تلك البرامج برامج ريادة الأعمال بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب تقديم جرعة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بكل البرامج والمشروعات، لتوفير فرص البدائل الإيجابية للشباب والأسر فى 8 محافظات مستهدفة.