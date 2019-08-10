شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع مصر.. «شوادر مفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع نهاية شهر ذى القعدة وبداية العشر الأوائل من ذى الحجة، تتحول شوارع القاهرة الكبرى والمحافظات إلى شوادر مفتوحة لعرض أضاحى عيد الأضحى من الخرفان والبقر والجاموس، وهو مشهد اعتاد المواطنون رؤيته والمشاركة فيه كل عام، وبات انتشار مخلفات الحيوانات فى الشوارع أمرا لا مفر منه.

«المصرى اليوم» تجولت فى عدد من المناطق، ورصدت انتشار شوادر الأضاحى فى الأحياء ما تسبب فى إعاقة حركة المرور، ونشوب مشاجرات يومية بين المواطنين ورعاة الأغنام اعتراضاً على إقامتهم شوادر فى الشوارع والطرقات الرئيسيّة.

مع اختفاء ضوء النهار وحلول الليل، وعلى بعد عدة أمتار من ميدان لبنان فى حى المهندسين، تنتشر قطعان من الخراف مختلفة الأحجام، يتوسطها شاب يحمل حزمة كبيرة من البرسيم لإطعامها، فيما يحاول زميله إبعاد الحيوانات عن طريق السيارات المارة مستخدماً عصا غليظة.

القطيع المتحرك فى الشارع لم ينشر فقط رائحة الحيوانات ومخلفاتها الكريهة، وإنما تسبب فى إعاقة سير السيارات، فنشبت مشاجرات بين رعاة الأغنام وأصحاب السيارات اعتراضا على تعطيل الحركة، إلا أن ذلك لم يمنع أصحاب الأغنام من الدفاع عن حقهم المشروع فى عرض أضاحى العيد لأنهم ينتظرون الموسم الذى يأتى مرة فى العام.

وسط أنغام «الدى جى» الصاخبة لم يحول السياج الخشبى فى حبس الخراف التى استطاعت بسهولة الخروج من الشادر، لتتجول بحرية فى الشارع الرئيسى فى حى إمبابة فى محافظة الجيزة، بينما تقف سيارات نصف نقل أمام الشادر فى انتظار شراء أضاحى العيد، ولم تفلح محاولات أحمد ربيع، فى دفع جاموسة لتقفز فى صندوق السيارة الخلفى فساعده زملاؤه خوفاً من أن يصيب الحيوان المواطنين المتزاحمين على الشادر.

«شغلانة صعبة.. مش أى حد يقدر عليها.. بس خلاص خدت عليها».. بهذه الكلمات يصف «ربيع» صعوبة مهنته كتاجر ماشية ويقول: «أشتغل منذ 12 عاماً مع والدى الذى يعمل جزاراً فى منطقة الوراق بإمبابة، وشغلتى بتعتمد على رفع الماشية على الميزان لوزنها ثم دفعها إلى سيارة النقل، وتمثل خطورتها فى الخوف من عدم السيطرة على الماشية التى قد تصيبنى أو تصيب من حولى، ولذا يجب السيطرة على الماشية بشكل كامل بواسطة الحبل الذى يربطها حتى لا تندفع نحو الآخرين».

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ورغم تحذيرات محافظة القاهرة من عزمها على تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه لمن يذبح الأضاحى فى الشارع أو يلقى مخلفات الذبح فى الشارع وتحرير محاضر بيئة للمخالفين إلا أن أحمد عبدالجواد، أحد أهالى حى حلوان، قال إنه لا أحد يلتزم بالقرار لأن الجميع يضطرون إلى الذبح أمام منازلهم، خاصة أن المجازر مكدسة بالأضاحى، فيما أشارت أمينة محمود إلى أن الشوارع تتحول إلى بركة من الدماء خلال أيام العيد، وتنتشر مخلفات الأضاحى بصورة غير آدمية، الأمر الذى يتسبب فى انتشار الحشرات والقوارض.

إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قال إنه تم تجهيز المجازر أمام راغبى ذبح الأضاحى، لأن القيام بهذه الخطوة فى الشارع خلال أيام العيد يسبب تلوثا كبيرا ويهلك شبكات الصرف الصحى.

داخل حواجز خشبية تفترش أرضها حزم من البرسيم المتناثرة بشكل عشوائى ومحاطة بعدد من طاوﻻت امتلأت باﻷعلاف، تم احتجاز عشرات الخراف فى منطقة «دار السلام» بمحافظة القاهرة، ورغم حرص الشاب المسؤول عن الحيوانات على تنظيف المكان من الروث إﻻ أن محاوﻻته باءت بالفشل، خاصة مع اﻷعداد الكبيرة التى يضمها الشادر فتناثرت بقايا اﻷعلاف على اﻷرض لتنتشر فيها الحشرات والقوارض.

ﻻفتة ورقية على أحد جوانب الشادر، تعلن عن بيع سعر كيلو اللحم للخروف الحى بـ٦٠ جنيها، بجوارها رجل فى الـ50 من عمره يستقبل الزائرين بابتسامة عريضة، وإن بدت عليه علامات اﻹرهاق لأنه موجود فى الشارع طيلة النهار: «خروفنا أحسن خروف ﻷنه متربى فى مزارعنَا».. عبارة اعتاد أحمد رجب ترديدها على مسامع الزبون للترويج لأضحيته.

يقول أحمد: «اعتدنا إقامة الشادر منذ 17 سنة، وفى البداية كان بعض السكان يعبرون عن استيائهم من إقامة الشادر إﻻ أنه بمرور السنوات اعتادوا منظر الشادر، خاصة أننا ننتهى من بيع جميع الخراف يوم الوقفة، ونحاول فى نفس الوقت السيطرة على الخراف داخل الحواجز الخشبية».

مع الاقتراب من ميدان الجامع، أشهر ميادين منطقة مصر الجديدة، تتوقف حركة المرور، وترتفع أصوات «الكلاكسات» من السيارات، ويضطر عدد من المواطنين إلى السير على الأقدام.. خطوات معدودة وتختفى معالم شوارع المنطقة خلف شادر كبير للماشية أمام أحد محال الجزارة يضم عجولاً وأغناماً وخرافاً على جانبى الطريق، يحيطها عدد من طاولات الأعلاف الخشبية، وقد اختلط روث المواشى مع الأعلاف لتنبعث منها رائحة كريهة تزكم الأنوف.

يقول كمال محمود، صاحب الشادر، إنه يتم استخراج تصاريح من الحى لإقامة شادر الماشية لمدة ١٠ أيام فقط، وبعدها تتم إزالته منبهاً إلى أنه لا يتسبب فى إعاقة حركة المرور.