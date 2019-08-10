شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالمحافظات لاستقبال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت المحافظات استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، وحددت وزارة الأوقاف ساحات مخصصة لأداء الصلاة، وتم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، فضلًا عن زيادة عدد الأتوبيسات للأماكن السياحية، وتشغيل الرحلات النيلية لتنشيط السياحة، وفتح الشواطئ العامة مجانًا.

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ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة للعمل على مدار الساعة، والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء حتى انتهاء إجازة العيد.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد للقصوى وإعلان حالة الطوارئ بالمجازر، وإلغاء إجازات الأطباء البيطريين، مشيرًا إلى أنه تقرر فتح المجازر لاستقبال الأضاحى بالمجان خلال العيد، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة من صرف صحى وتوفير مصدر للمياه والكهرباء، طبقًا للاشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على سلامة اللحوم.

وفى المنيا، تفقد المحافظ اللواء قاسم حسين، فرع الشركة المصرية للسلع الغذائية بمركزى مطاى وبنى مزار، وتابع الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد، وتوافر المخزون من السلع الاستهلاكية، وأكد أهمية توفير جميع السلع الاستهلاكية للمواطنين والالتزام بالأسعار.