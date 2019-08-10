شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون حاج على «عرفات» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل قرابة مليونى مسلم أداء مناسك الحج، الأحد، فيما يُعرف بـ«يوم التروية»، إذ خرج الحجاج من «مكة» إلى «منى» فى طريقهم إلى عرفات للوقوف به، اليوم، باعتباره ركن الحج الأعظم.

وأعلنت السلطات السعودية أنها استقبلت أكثر من 1.8 مليون حاج من خارج المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وقالت إنه تم تشغيل «قطار الحرمين السريع» للربط بين مدينتى مكة والمدينة، ونقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة مرورًا بجسر الجمرات.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركى، إنه تم اكتمال المرحلة الأولى لوصول حجاج بيت الله تعالى إلى «مشعر منى»، استعدادًا لعملية التصعيد إلى «مشعر عرفات»، والتى تبدأ مع فجر اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، حاتم قاضى، أنه تم توفير غرف عمليات ذات بنية رقمية عالية لمتابعة الحافلات التى تنقل الحجاج، بالإضافة إلى أكثر من 350 ألف خيمة كلها فى تمام الجاهزية.

وفى سياق متصل زار الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، رئيس بعثة الحج، مخيمات عرفات للبعثات المصرية الـ3، أمس، وتفقد بحضور أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، المخيمات الخاصة لحجيج الجمعيات الأهلية والتى تم تجهيزها لاستقبال 12 ألفًا من ضيوف الرحمن.

وأجرى «عبدالعاطى» جولة تفقدية بخدمات الإقامة والإعاشة، والمسارات والطرق الخاصة بالحجيج، واستمع إلى شرح توضيحى من «عبدالموجود» بشأن جاهزية المخيمات لاستقبال ضيوف الرحمن، والذى لفت، بدوره، إلى أن الخيام ألمانية الصنع ومجهزة بتكييفات «فريون ومراوح»، إلى جانب الوسائل المساعدة من اللافتات الإرشادية التى تسهل على الحاج التعرف على الخيمة الخاصة به.

واستمع «عبدالعاطى» لشكوى أحد الحجاج ضد إحدى شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلة الحج لإحدى المجموعات، بعد مخالفتها شروط التعاقد، وطالب بمراجعة بنود العقد الخاص بها مع الحجاج والتحقيق فى المخالفات الموجودة، كما تم التنبيه على رؤساء اللجان الفرعية فى البعثة بالمرور الدورى على مقار الإقامة والاستماع إلى الشكاوى جميعًا، والعمل على حلها بشكل فورى.

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وطالب «عبدالعاطي» رؤساء بعثات الحج المختلفة بالعمل المتواصل على توفير جميع سُبل الراحة للحجاج ليتفرغوا لأداء مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا مُتقبَّلًا بإذن الله.

وانتهت وزارة التضامن، أمس، بتنسيق كامل مع الجانب السعودى، من تصعيد 12 ألف حاج من الجمعيات الأهلية لأداء الركن الأعظم «الوقوف بعرفات»، اليوم، شملت استعدادات مكثفة ومراجعة لخطة التصعيد إلى (عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى) والإبلاغ بموعد التحرك، إذ تتابع الوزيرة، غادة والى، باهتمام بدء عملية التفويج وآليات تصعيد الحالات المرضية، موجّهة بضرورة بذل كل الجهود وتوفير الإمكانات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، مع منح اهتمام أوسع لكبار السن والمرضى والحالات الخاصة.

وأشار «عبدالموجود» إلى أن التصعيد يتم من خلال 281 حافلة مجهزة ومكيفة، منها 12 احتياطية، وكلّها مزوّدة بحمامات وGPS، إلى جانب اتخاذ اللازم نحو توفير الراحة والهدوء للحجيج، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تسلّم مخيمات مشعرى (عرفة ومِنى) مبكرًا، خاصة أن هذا الموسم يتميز بتقديم خدمات غير مسبوقة لراحة الحجيج، كما سيتم توفير الوجبات الجافة والساخنة داخل المخيمات، إذ أعدت الوزارة فيديو إرشاديًا يساعد كل حاج على سهولة وصوله للمخيم الخاص به، إضافة إلى أن خطة التفويج تتم على مراحل تضمن تفادى الزحام ووفق مسارات محددة.

وفيما يتعلق بالحالات المرضية، استكمل: «هناك 7 حالات غسيل كلوى سيتم تصعيدها، وقد تم اتخاذ اللازم نحو ضمان الالتزام بالغسيل بانتظام، أمّا الحالات المرضية فسيتم تصعيدها بسيارات الإسعاف نظرًا لحالتها الصحية بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية والمستشفيات السعودية».

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن عيادات البعثة الطبية استقبلت حتى، صباح أمس، 47 ألفًا و893 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، بينها 43 ألفًا و476 فى مكة المكرمة، و4 آلاف و414 فى المدينة المنورة، إلى جانب دخول 120 حالة للمستشفيات السعودية، غادر منهم 77 حاجًا، بعد تمام الشفاء، منوهًا بأن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تتابع تلك الأعمال يوميًا، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج.

وأشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 34 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالى 142 جلسة، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوى، وقال الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى، المشرف العام على البعثة الطبية، إنه لم يتم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض مُعدية أو وبائية بين المصريين.

وفى الإطار ذاته، واصلت وزارة الصحة السعودية بث رسائلها التوعوية عبر منصاتها الإلكترونية، لخدمة الحجاج وتثقيفهم بطرق وسبل الوقاية التى تساعدهم على أداء حجهم وهم يتمتعون بالصحة والسلامة، ونشرت (إنفوجرافيك) يبين للحاج الطريقة الصحيحة لمساعدة المصابين بالإجهاد الحرارى، إذ لخصت ذلك فى 3 خطوات فقط: أولها طلب المساعدة فورًا والاتصال على رقم الطوارئ (911)، ثم الخروج من المنطقة الحارة إلى أخرى باردة، بالإضافة إلى تشجيع المصاب على شرب رشفات من الماء البارد بشكل متكرر، كما نشرت أكثر من 14 منتجًا توعويًا بعدة لغات عن الإجهاد الحرارى، تضمنت مقاطع فيديو إسعافية وتصاميم موشن جرافيك للتوعية ببعض الإرشادات الصحية.

وأحدثت الوزارة تغييرًا كليًا هذا العام فى غرفة القيادة والتحكم بمستشفى مِنى الطوارئ، الذى يعد منصة المعلومات الرئيسيّة فيما يخص الحج، ومركزًا لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الاستراتيجية الصحية من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة، حيث يتم رصد الحالة الصحية من خلال منصات ذكاء أعمال تستقى بياناتها بصورة آلية من الأنظمة الصحية الإلكترونية المختلفة، كأنظمة المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة المشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف، إضافة إلى الأنظمة المركزية، مثل (مراقبة انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والتحصينات ونظام الإحالة ونظام القوى العاملة والتموين الطبى بالحج)، حيث يتم وبصورة لحظية عرض الأسرّة الشاغرة فى كل مرفق، ويتم اتخاذ قرارات إعادة توزيع المنومين تكتيكيًا أو حسب الحاجة المرضية، كما تتم متابعة مدى الازدحام ومعدلات الانتظار لخدمات الطوارئ والعيادات، ومتابعة أنواع الأمراض والمشكلات والمؤشرات الصحية وتوزيعها فى منطقة المشاعر، ليتم استشراف أى إنذار صحى مبكر لأحداث تتطلب التدخل بالمساندة أو الاستكشاف الميدانى.

وتم تطبيق نظام طبى إلكترونى فى مستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة يوثق بيانات الحجاج بالتكامل مع وزارة الحج والمركز الوطنى للمعلومات عند تسجيل الحاج فى أى مرفق صحى بالمشاعر، كما يتم فى غرفة القيادة والتحكم تتبع آلى لأكثر من 260 مركبة نقل إسعافى فى مكة المكرمة ومنطقة المشاعر والمدينة المنورة، يمكن توجيهها بشكل فردى أو على مجموعات آليًا إلى موقع الحدث وحسب الاحتياج، كما تتم متابعة قافلة نقل الحجيج المنومين من مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفيات عرفات وبين مستشفيات مِنى وعرفات.