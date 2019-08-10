شكرا لقرائتكم خبر عن والي: تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية بنجاح إلى عرفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مساء الجمعة، اتصالا هاتفيا برئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى ايمن عبدالموجود حيث اطمأنت والى إلى نجاح تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية إلى عرفات استعدادا لأداء الركن الأعظم حيث تم التفويج بيسر وسهولة خاصة مع الالتزام بالطرق والمسارات المحددة ووسط منظومة خدمية وامنية متكاملة من الجانب السعودى، حيث تابعت والى انتهاء عملية التفويج بنجاح استعدادا للوقوف بعرفات كما اطمأنت إلى تصعيد الحالات المرضية وان الحالة الصحية للحجيج جيدة موجهة بضرورة بذل كل الجهود والامكانات لخدمة ضيوف الرحمن في تأدية الشعائر المقدسة وتمنت لضيوف الرحمن حجا مقبولا وطلبت منهم الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها.

من جانبه، صرح رئيس بعثة الحج التضامن الاجتماعى ايمن عبدالموجود بأن البعثة قد انتهت من تسكين الحجيج بالمخيمات المجهزة لاستيعاب ١٢ الف حاج من حجيج الجمعيات الاهلية بعرفة حيث تم تجهيز المخيمات sofa bed، لكل حاج وتم تسليم كل حاج شنطة باك بها وسادة وكوفرتة وكرتونة بها مواد غذائية جافة اضافة إلى توفير وجبة ساخنة وقد تم تخصيص غرف للإجهاد الحرارى بالتعاون والتنسيق مع البعثة الطبية المصرية.

هذا وقد شهد اليوم تفويج الحجيج استعدادا للوقوف غدا السبت بعرفات والتى سبقها استعدادات مكثفة ومراجعة لخطة التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى، حيث تم التصعيد من خلال ٢٨١ حافلة، وقد تم اتخاذ اللازم نحو توفير الراحة والهدوء للحجيج لأداء المناسك.