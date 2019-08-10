شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الحديثة للتعقيم والتطهير داخل عيادات الأسنان للحد من انتقال العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر إبراهيم بدر، زميل كلية الجراحين الملكية ببريطانيا، واستشاري جراحة وتقويم الأسنان، إن مهنة طب الأسنان تعتبر من المهن الجراحية التي تستلزم الملامسة المباشرة للأنسجة والسوائل الفموية بما فيها الدم واللعاب من قبل أعضاء الفريق الطبي، وتلك الأنسجة والسوائل قد تحتوي على العديد من الجراثيم والفيروسات المسببة للأمراض، فقد يكون المريض حاملًا لأحدها أو جميع الفيروسات المتنقلة عن طريق الدم.

وشدد زميل كلية الجراحين الملكية، على أهمية اتباع الطرق الحديثة للتعقيم والتطهير داخل عيادات الأسنان مما يسهم مساهمة فعالة في الحد من انتقال العدوى، لأن أسس التنظيف للأدوات تعد الخطوة الأساسية للتعقيم السليم، باعتبار أن التعقيم من أهم الإجراءات المعتمدة في مجال طب الأسنان، والتي تؤمِّن العلاج الصحي لكل مريض، بل إن التطبيق الصحيح لشروط التعقيم يعد المدخل الأساسي لتقديم خدمة علاجية سليمة وصحيحة.

ونوه لضرورة فرز الأدوات وتصنيفها أولا لسهولة التعامل معها طبقا لمواصفاتها، وشرح التنظيف بالموجات فوق الصوتية، حيث تُترك الأدوات بداخل الجهاز ما بين ثلاث وست دقائق، وتقوم الاهتزازات بإزالة ما علق بالأدوات، بعدها يتم التأكد من نظافة الأدوات بالعين المجردة لإدخالها على المرحلة التالية.

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وتابع: توضع الأدوات داخل أغلفة خاصة، مع مراعاة وجود علامة تدل على إجراء التعقيم وتاريخه على كل غلاف ورقم دورة التعقيم لأنه اذا ثبت عدم التعقيم يتم استرجاع هذه الأدوات عن طريق تاريخ التعقيم ورقم دوره التعقيم.

وفيما يتعلق بتقطير المياه المستخدَمة في التعقيم، أشار إلى وجود جهاز يقوم بتسخين المياه إلى الغليان لقتل البكتيريا والفيروسات، ثم يتكثف الماء المقطَّر في قطرات ويتم جمعها في وعاء نظيف لاستخدامها في أجهزة التعقيم (الأوتوكلاف)، بديلًا عن مياه الصنبور لضمان نظافة الماء الذي يدخل فم المريض.

وشدد على ضرورة الحذر من تلقي المعالجة بأدوات تم تعقيمها بالمعقمات القديمة، لأنها غير كافية وليست آمنة مثل المعقمات الحديثة، حتى القطن المستخدَم يجب تعقيمه ووضعه في أكياس تعقيم، وعدم تركه في العيادة معرَّضًا للهواء، أما الكاميرات التي تصور ما بداخل الفم، وتستخدم بشكل روتيني في بعض العيادات فتغطى أيضًا بالأغطية البلاستيكية التي تتغير مع كل مريض.

ويتم التأكد من سلامة التعقيم عن طريق المؤشرات الكيميائية على ظهر كل غلاف والتأكد من سلامة الغلاف نفسه ثم يتم تخزين هذه الأدوات في المكان المخصص لها إلى حين توزيعها، ويتم أيضا بصفة دورية وضع مؤشرات بيولوجية في اجهزة التعقيم (الاوتوكلاف) للتأكد من ان جميع الميكروبات والفيروسات في صورتها المتحوصلة تم القضاء عليها، اما الأدوات التي لا تصلح للدخول في اجهزه التعقيم (الاوتوكلاف) فيتم أولا تنظيفها جيدا ثم تنقع في مواد كيماوية مثل مطهر((Micro10+لمدة 20 دقيقة وهي مدة كافية لقتل جميع الميكروبات والفيروسات حيث ثبت انه يقتل فيروس الايدز في 5 دقائق وفيروس بي وسي في 15 دقيقة.

ويرى د. تامر بدر أنه بالتوازي مع أهمية تعقيم الأدوات المستخدَمة في العمليات العلاجية، هناك خطوات مهمة وضرورية يجب على الطبيب المعالج نفسه مراعاتها والالتزام بها، منها ارتداء الملابس الطبية، والقفازات الطبية الواقية، وكمامة الفم والنظارات الواقية على أقل تقدير، وفيما يتعلق بالقفازات فإن الطبيب يجب أن يستخدم قفازات جديدة لكل مريض، وعدم لمس أي شيء آخر، مثل التليفون والباب وغير ذلك من الأشياء المحيطة به أثناء علاج المريض، ولابد من غسل الأيدي قبل لبس القفازات وبعد خلعها.