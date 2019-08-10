شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بـ6 قطارات إضافية خلال العيد لمواجهة الزحام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد الدفع بـ6 قطارات إضافية أخرى لمواجهة الإقبال الكبير من المواطنين وذلك بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تسهل سفر الركاب.

وأعلنت هيئة السكة الحديد أنه تم الدفع مجدداً بعدد 6 قطارات مكيفة ومميزة لخدمة ركاب الوجه القبلي زيادة عن القطارات الشغالة خلال فترة العيد السابق الإعلان عنها.

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كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت عن تشغيل 16 قطارا مكيفا ومميزا للوجهين القبلي والبحري وعربات علاوة على القطارات الشغالة بلغ عدد المقاعد بها 318 ألف مقعد، بالإضافة الى تشغيل عدد 6 قطارات مميزة لخدمة أهالى النوبة من الإسكندرية والقاهرة لأسوان بمشغولية أكثر من 130%.

ونظراً للتزايد المستمر والإقبال من الركاب على السفر للوجه القبلي باستخدام قطارات السكك الحديدية خلال يومي الخميس والجمعة.

وقد نجحت الهيئة فى نقل أكثر من 4 ملايين راكب خلال الأيام الثلاثة الماضية للوجهين القبلي والبحري.